お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは11月30日、自身のInstagramを更新。長女と次女のツーショットを公開しました。

【写真】ポーズを決める長女と次女

「二人とも可愛い」

庄司さんは「昨日のミキティダイニングのファミリーライブ　長女、次女は現場に来てくれてライブも楽しんでくれてたみたい」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目が、長女と次女のツーショットです。1枚目では2人とも腕を組み、背中を合わせています。2枚目は2人の後ろ姿で、おしゃれな髪形になっていることが分かります。「ちゃっかりメイクさんにもメイクしてもらって髪型も可愛くしてもらってて喜んでた」とのことです。

コメントでは「後ろ姿でも可愛さが伺える　きっとトリプルミキティーなんだろうなぁ〜　いつ見ても素敵なファミリー」「つー子さんもおマメちゃんもかわいい」「二人とも可愛いですね！！」「娘ちゃん達もきてくれていたんですねー」「楽しくてよかったですね」「ファミリーライブ楽しかったです　ミキティーさんは可愛く、庄司さんかっこよかったです！」と、絶賛の声が寄せられました。

「番組初のファミリーライブ」

29日には「ミキティダイニング　番組初のファミリーライブ」とつづり、妻でタレントの藤本美貴さんとのツーショットを公開していた庄司さん。この現場を、娘たちが訪れていたようです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
