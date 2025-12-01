中国政府の日本への渡航自粛の呼びかけから約半月。東海地方の観光業への影響は出ているのでしょうか。

去年、高山市を訪れ宿泊した外国人観光客約77万人のうち、中国本土からの観光客は2番目に多い約6万3000人。

しかし、先週末の様子を見ると、中国人観光客の姿はあまり目立たない印象です。外国人観光客からも人気の日本酒の酒蔵では…

舩坂酒造店 鴨林周平店舗総支配人

「（客足が）少し落ち込む時期ではあるので、そこまで落ち込んだという感じはない」





また、普段は台湾や欧米からの観光客が多いため、今のところ、中国の渡航自粛の影響はそこまで感じられないということですが…

鴨林店舗総支配人

「2月に向けて春節などもあって、大型連休があるので、そのときには中国のお客さんを含め、たくさんの方に来てもらえるので、その辺に影響が大きくあるのはではという心配はしています」

開業したばかりのホテルでは1組がキャンセル

ことし10月、高山市内にオープンしたばかりのホテルでは…

ホテルアマネク飛騨高山 神谷映理子支配人

「（宿泊予約の）キャンセル希望という方もいたが、明確にその理由（渡航自粛）でというのは、今のところ1組のみ」



11月14日、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた直後に、中国からの4人1組の宿泊予約をキャンセルする申し出があったといいます。今後も渡航自粛の状況が長引いた場合、こんな懸念が…

神谷支配人

「ほかの（宿泊）施設で中国のお客さんを大量に入れている施設があると、（客が減少し）値下げをしてくると、マーケット状況が悪化するという懸念があります」