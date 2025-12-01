日向坂４６の松田好花が１日、来年２月でのグループ卒業を発表した。

松田はこの日、「この場所が好きだから」のタイトルで」自身の公式ブログを更新。「けやき坂４６、日向坂４６、活動を始めて合わせて８年半が経ちました」との書き出しの後「私は日向坂４６を卒業します」と宣言。来年２月末で日向坂４６としての活動を終了することを明かした。

長文のブログの中で松田は卒業を決めるまでの思いをつづり、「この世界は夢を見させてくれました。やりたいこと、目標が出来て、好きなヒト、モノ、コトに沢山出会うことが出来ました。私の人生に沢山の彩と可能性をくれたそんな８年半だったなと思います」と振り返り「ずっと優しさと愛と思いやりを与えてくださってありがとうございました」と感謝した。

卒業後に関しては「この世界に携わっていきたいなと思っています」と投稿し、芸能活動は続行の意向を表明した。

松田は１９９９年、京都生まれの２６歳。２０１７年に「けやき坂４６ 追加メンバー募集オーディション」に合格し、活動を開始。今年３月までＴＢＳの「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に火曜レギュラー出演するなど、幅広い活動で人気を集めている。