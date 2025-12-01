１１人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の鶴房汐恩が、今月３１日をもって株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、ＪＯ１としての活動を終了することが１日、公式ＨＰで発表された。

ＨＰでは「活動休止期間中、再開の可能性について、本人と事務所および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。事務所といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と経緯が報告された。

本人も公式ホームページで「活動休止をしてから約５か月が経ちました。この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、ＪＯ１の活動を終了するという判断をいたしました」と説明。「復帰を待っていてくださったＪＡＭ（ファン）の方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました」とした。

さらに、「メンバーのことは今も大好きですし、ＪＡＭのみんなのことも大好きです。感謝してもしきれないと思っております。これからもメンバーの活動を応援していきます。同じ活動ができなくなりますが心は一つです」と思いをつづり、「ＪＡＭの皆さま、オーディションも含めて約６年半の間、僕を、そしてＪＯ１のメンバーとして応援してくださってありがとうございました。みんな大好きです」と感謝を述べた。

鶴房は６月にオンラインカジノで賭博をしていたとして警視庁に賭博容疑で書類送検され、活動休止を発表。８月に賭博罪で略式起訴されたことが発表されていた。鶴房は２０１９年１２月、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」を勝ち抜き、「ＪＯ１」のメンバーに選ばれ、活動していた。