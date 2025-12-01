312psの後輪駆動か529psの四輪駆動

2024年に472万台ものバッテリーEVを販売した、中国のBYD。今回試乗したシーライオン7は、4ドアサルーン、シールのクロスオーバー版といえる。スタイリングの主張は若干弱いが、英国では同社4台目の量産モデル。日本でも販売が始まった。

【画像】529psの四駆でシャープな加速 BYDシーライオン7 サイズの近い電動SUVはコレ 全136枚

英国仕様のパワートレインは3種類。スタンダードレンジの駆動用バッテリーは82.5kWhで、312psを発揮するシングルモーターの後輪駆動がベーシックな仕様。218psのモーターを前側に追加した、529psの四輪駆動も選べる。



BYDシーライオン7 エクセレンス（英国仕様）

航続距離は482kmと453kmが主張され、急速充電は150kWまで対応。また、駆動用バッテリーが91.3kWhの四輪駆動も用意され、航続距離は502kmへ長くなる。こちらの急速充電は、最大230kWへ速くなる。

補機用の電圧12V電源は、未だに鉛バッテリーを用いるメーカーも多いが、BYDはLFPバッテリーを採用。8年保証で、バッテリーあがりの心配は長期間ないという。

落ち着いた内装のデザイン 平均的な実用性

BYDのインテリアは、奇抜なデザインで驚くこともあったが、シーライオン7では熟成された印象。落ち着いた造形や配色になっている。そのかわり、ボディと同様に印象へ残らないデザインともいえる。運転席の視点は、やや高めだ。

シートは、環境に優しく風合いの良い合皮が標準。トップグレードのエクセレンスでは、本皮へアップグレードされる。ドアやダッシュボードなどはソフトタッチ加工され、樹脂製なことは隠さないが、テスラ・モデルYより高級感があるように思う。



BYDシーライオン7 エクセレンス（英国仕様）

車内で存在感を示すのは、縦横に向きが変わるタッチモニター。表示は美しく、エアコン用のショートカットなどが常時表示されるが、無駄なブランクもある。アップル・カープレイの統合は自然だが、翻訳が不自然など、気になる部分もゼロではない。

後席側の空間は、前後方向に広いもののフロアが高い。荷室容量は、ヒョンデ・アイオニック5と同等。フロント側にも、58Lの収納もある。実用性はクラスの平均といえる。

滑らかで鋭い加速 要改良な運転支援

ドライブモードは複数から選べ、回生ブレーキは2段階に切り替えられるが、どれも明らかな変化はない。シフトセレクターでDを選び、右足を傾ければ、活発に発進してくれる。ベーシックな312ps仕様でも、0-100km/h加速は6.7秒で処理する。

試乗車は529psの四輪駆動で、0-100km/h加速は4.5秒。車重は2.5t近くあるが、非常に速い。アクセルペダルの反応には僅かなラグがあり、ブレーキペダルの踏みごたえはソフトすぎるが、パワーデリバリーは滑らかで運転しやすい。制動力も調整しやすい。



BYDシーライオン7 エクセレンス（英国仕様）

運転支援システムは、改良を求めたい部分。制限速度警告は、音楽のボリュームを下げてまで警報を鳴らしてくる。車線維持支援の介入は、少し厄介なほど過剰。ドアミラーを見ると、ドライバー監視機能が警告してくる。他にも、気になる点が複数ある。

電費は、試乗車のカタログ値で4.5km/kWhが主張される。後輪駆動の312ps版でも、4.9km/kWhと振るわない。

緩い姿勢制御と操縦性 静寂性は悪くない

サスペンションは柔らかく、姿勢制御は緩め。ステアリングホイールは軽く回せるが、リモート感が強い。カーブでは自信を抱きにくく、直進安定性も高くはない。

カーブの出口でアクセルペダルを踏み込むと、リアアクスル側のパワーが高まり、フロントノーズの向きが僅かに変化する。これは、操縦性に優れるシャシーなら好ましいマナーだが、シーライオン7ではスピンするような不安が伴う。



BYDシーライオン7 エクセレンス（英国仕様）

ダンパーの減衰力が弱めで、20インチ・ホイールを履いた試乗車は、路面の不正に対して上下動がやや目立っていた。英国の傷んだ郊外の道では、クルマ酔いを誘いそうだ。高速道路の速度域では、衝撃の吸収性が良くなるが。

穏やかに走る限り、快適ではある。風切り音が控えめで、静寂性は悪くない。

コスパは良い 競合以上の訴求力には疑問

英国価格は、4万6990ポンド（約959万円）から。装備は充実し、前後のシートヒーターや2ゾーンエアコン、無線充電パッド、パーキングセンサーなどが標準で備わる。

4ドアサルーンのシールは、従来のBYDからの進化を感じ取ることができた。シーライオン7は、そこまでではないものの、コスパの良い電動クロスオーバーだといえる。



BYDシーライオン7 エクセレンス（英国仕様）

ただし、運転支援システムとインフォテインメントの仕上りは、充分とはいえない。電費や航続距離は競合を上回らず、乗り心地や操縦性の磨き込みも、もう少し。モデルYやアイオニック5を検討する人を振り向かせる、訴求力まではないかもしれない。

◯：高速域でも静かな車内 座り心地の良いシート 鋭い発進加速

△：ソフト過ぎるサス リモート感の強いステアリング インフォテインメント・システムのデザイン 優れない電費 詰めの甘い運転支援システム

BYDシーライオン7 エクセレンス（英国仕様）のスペック

英国価格：4万6990ポンド（約959万円）

全長：4830mm

全幅：1925mm

全高：1620mm

最高速度：215km/h

0-100km/h加速：4.5秒

航続距離：502km

電費：4.5km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2435kg

パワートレイン：誘導モーター（前）＋永久磁石同期モーター（後）

駆動用バッテリー：91.3kWh

急速充電能力：230kW（DC）

最高出力：529ps（システム総合）

最大トルク：70.2kg-m（システム総合）

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動