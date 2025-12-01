去年3月、由利本荘市で同居する姉を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判が始まりました。



弁護側と検察側は起訴内容については争わない姿勢を示していて、量刑が大きな争点となっています。



起訴されているのは、由利本荘市の無職・齋藤紘一被告33歳です。



起訴状などによりますと、齋藤被告は去年3月、自宅で、同居するの姉の胸や背中を殺意をもって包丁で複数回突き刺し殺害した殺人の罪に問われています。





1日始まった裁判員裁判には自閉スペクトラム症を理由に筆談で臨んだ齋藤被告。起訴内容について「記憶にありません」とノートに記しました。弁護側と検察側は起訴内容については争わない姿勢を示していて、この裁判は量刑が大きな争点となっています。弁護側は、「被告人は自閉スペクトラム症が理解されず、自宅から被告人が出ていくことを希望していた姉の継続的な嫌がらせが相まって犯行に及んだ」「被害者の落ち度だったことを考慮すべき」などと主張。一方、検察側は「姉からの嫌がらせはあったものの、被告人から危害を加えられることを恐れていたからで、一方的な落ち度とは言えない」などと主張しました。裁判員裁判は2日も開かれ、被告人の母親の証人尋問が行われます。