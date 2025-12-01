医療費の自己負担の割合を減らすための証明書、健康保険証が1日ですべて有効期限切れとなります。



そして2日、マイナンバーカードを活用する仕組みに、本格的に移行します。



医療に関する大きな制度変更の注意点などを取材しました。



秋田市にある中通総合病院。



1日午前はこれまでの健康保険証で受け付けをする人も見られました。



今は患者の4割近くがマイナ保険証を利用しています。





マイナ保険証の利用者A「今年は使いました。ずっと」記者「実際使ってどうですか？」マイナ保険証の利用者A「別に違和感はないです」マイナ保険証の利用者Ｂ「使いやすいです。便利になりました」健康保険証は1日までに全て有効期限切れになります。来年3月末までは混乱を避けるための特例措置で使うこともできますが、その先、これまでの自己負担の割合を維持するためには、マイナ保険証、もしくは「資格確認書」というものが欠かせません。資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない人などに交付されたもので、健康保険証と同じように、使うことができます。マイナ保険証は、これまでの健康保険証の役割をマイナンバーカードに紐づけしたもので、事前の手続きはインターネットや医療機関などを通してそれぞれが行う必要があります。太田朋孝記者「マイナ保険証を利用する際にはこのようなカードリーダーに設置して使います。顔認証か暗証番号で本人確認をまず行います。それに合わせてこれまでの医療情報の提供に同意するかしないかを選んだら手続きが完了します」国は、マイナ保険証について、本人確認や過去に処方された薬の把握などが正確にできて、よりよい医療につながると説明しています。中通総合病院 保坂和希医事課長「診察のほうがスムーズに行うことができます。なのでお薬手帳だとかを確認しなくても診察等情報がいきますので、ぜひマイナ保険証を利用していただきたいなと思います」マイナ保険証の運用は4年前の2021年10月に始まりましたが、厚生労働省のまとめによりますと、県内の利用率は今年10月時点で34.02％にとどまっています。全国で下から5番目の低さです。一方、すでにマイナ保険証に移行している秋田市国民健康保険での利用率は、今年8月時点で57.63％で、日に日に増えてきています。秋田市国保年金課 髙橋真紀子さん「マイナ保険証はメリットもこざいますのでまだ登録がお済でない方に関してはぜひ登録をご検討いただければと思います」マイナ保険証への本格的な移行は2日に迫っています。医療機関を利用する前にしっかりと確認しておく必要があります。