¡¡ÅìËÌÂç¤Ï£±Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Î£±¡¦£·ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯£¹£°Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£·Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë³ØÉô¤ÈÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤Î³ØÀ¸¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Áý³ÛÊ¬¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¶µ°é¤ä¸¦µæ¤Î´Ä¶¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÁêÃÌ¡¦»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÎ©Âç¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÎá¤ÇÇ¯£µ£³Ëü£µ£¸£°£°±ß¤òÉ¸½à³Û¤È¤·¡¢£±¡¦£²ÇÜ¤ò¾å¸Â¤Ë³ÆÂç³Ø¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤âÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤ÈÆ±³Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ï£²£´Ç¯ÅÙ¡¢Î±³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÏÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ëÂç³Ø¤¬Â¿¤¤¡£