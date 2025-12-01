日向坂46の松田好花（26）が1日、公式ブログを更新し、来年2月いっぱいでグループを卒業すると発表した。

「けやき坂46、日向坂46、活動を合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」とし、「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？ やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます」「自分でもそう思えるくらい活動を続けることができて良かったなって思っています」。

卒業は昨年から考えていたとし、「日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました」。

「卒業後もこの世界に携わっていきたい」とし、日向坂での活動は「スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、2月末までとさせていただくことになりました」と報告した。

「あっという間なようで振り返るととてつもなく濃い8年半でした」。残り約3カ月に向け「覚悟はいいですか！ 最後まで見守っていてくださるとうれしいです」とメッセージしている。

松田は17年8月、日向坂46改名前のけやき坂46（ひらがなけやき）2期生として加入。現在、ニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」木曜パーソナリティーを担当している。