今年も残すところあと一か月となりました。



新年に向けた準備が各地で進められるなか、横手市では来年の干支「午」をかたどった土の鈴＝土鈴づくりが盛んに行われています。



紅白を基調にした縁起の良い色合いが目を引く来年の干支「午」の土鈴。



JR横手駅西口に工房を構える中山人形店では、来年の干支午の土鈴づくりが盛んに行われています。



県の伝統的工芸品に指定されている中山人形は、明治時代初期に旧平鹿町の中山地区で作られ始めたといわれ毎年、秋から年末にかけては干支の人形を作っています。





型抜きから素焼き、それに色づけまですべての工程が工房の5代目、樋󠄀渡徹さんの手作業です。午の土鈴は白や赤、それに水色など9つの色を塗りわけて一つひとつ丁寧に仕上げていきます。中山人形店 樋󠄀渡 徹さん「うまというのはエネルギッシュに駆け抜けるっていう意味合いもあるらしいので来年は元気いっぱいに駆け巡るような年になってもらえばいいかなと思ってますし」「「鈴の音っていうのは魔を払って身を清めるという意味合いもあるようですのでいい年になるように使っていただきたいなと思います」手づくりならではのあたたかな音色と丸みを帯びた愛くるしい形が人気の中山人形。今年は1,500個以上作る予定で、年末にかけて作業が続きます。