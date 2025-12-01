à·ãÊÑá¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡×7ÂåÌÜ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢80ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÌÌ±Æ¤¬Ìµ¤¤¡×¡Ö¸æÇ¯80ºÐ¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¡×
¡Ö¤´ÉÂµ¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿80ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÅçºÌ¤¬11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö50Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£SP¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÎòÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¹âÅç¤Î±¦ÎÙ¤ËÇ»º°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÎ©¤Ä7ÂåÌÜ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Â¼ÌîÉðÈÏ(80)¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼Ìî¤Ï2015Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤ÇµÙÍÜ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÂ¼Ìî¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª´é¸«¤¿¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤Î¤ªÌì¤µ¤óÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ¼ÌîÉðÈÏ¤«¡ª¡×¡Ö¤´ÉÂµ¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÎ¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥óÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¡×¡ÖÈÖÁÈÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬Ìµ¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¸æÇ¯80ºÐ¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¾¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼Ìî¤Ï1969Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÁö¤ì´á¶ñ¡×(NHK)¤Î¼çÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£71Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÈ¬·î¤ÎÇ¨¤ì¤¿º½¡×(Æü³è)¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£ÍâÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÈô¤Ó½Ð¤»¡ªÀÄ½Õ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¡£°Ê¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£88Ç¯¤«¤é90Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡×¤Î¼·ÂåÌÜ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£