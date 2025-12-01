¤¢¤¹¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤¬³«Ëë¡¡Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡Ä½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¡©
¡ãJLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ1Æü¡þ¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡¡Åì¥³¡¼¥¹¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6418¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£µ¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤¹2Æü¤«¤éÍèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡ÖJLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£4Æü´Ö72¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆQT¥é¥ó¥¯¤¬ÉÕÍ¿¡£Íèµ¨¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢QT¤Î½ç°Ì¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¡Äº£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¡¢´é¤ÈÌ¾Á°¤Ï³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï104¿Í¡£º£µ¨¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º¼Ô¤Ç¤ÏÀîºê½Õ²Ö¡¢Èø´ØºÌÈþÍª¡¢µÈËÜ¤Ò¤«¤ë¡¢¿·³ÀÈæºÚ¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¡¢»³ÆâÆüºÚ»Ò¤éÃíÌÜÁª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¡£³Þ¤ê¤Ä»Ò¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¤ÎQT½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Î»ñ³Ê¤Ç¤ÏÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡¢°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ¡¢µÈß·Í®·î¤é¤¬½Ð¾ì¡£Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¤éÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê²¼Éô¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç3°Ì¡Á10°Ì¤ÎÁª¼ê¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤â1¼¡¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é½Ð¾ì¡£¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É¤Ç¤ÏÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡Ê¤â¤Ê¤ß¡Ë¡¢Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢º´ÅÄ»³Îë³ò¡¢ÁÒÎÓ¹È¡¢Á°Â¿°¦¡¢¾¾¸¶É¢°¡¡¢Èî¸åè½²»¡Ê¤ê¤ª¤ó¡Ë¡¢ÌÄÀî°¦Î¤¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¡¢¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¤ÎÄÌ²á¼Ô¡¢¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°56°Ì¡Á70°Ì¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
JLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¡AÃÏ¶è¤Î·ë²Ì
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¡BÃÏ¶è¤Î·ë²Ì
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¡CÃÏ¶è¤Î·ë²Ì
¥Ä¥¢¡¼¤Î´éÌò¡ªÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¡¡¿ûÉö²Ú¡¢ÅÔÎè²Ú¤é½é³ÍÆÀ¤Ï10¿Í¡¢ÁÓ¼º¼Ô¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ´Þ¤á16¿Í
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï104¿Í¡£º£µ¨¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º¼Ô¤Ç¤ÏÀîºê½Õ²Ö¡¢Èø´ØºÌÈþÍª¡¢µÈËÜ¤Ò¤«¤ë¡¢¿·³ÀÈæºÚ¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¡¢»³ÆâÆüºÚ»Ò¤éÃíÌÜÁª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¡£³Þ¤ê¤Ä»Ò¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¤ÎQT½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Î»ñ³Ê¤Ç¤ÏÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡¢°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ¡¢µÈß·Í®·î¤é¤¬½Ð¾ì¡£Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¤éÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê²¼Éô¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç3°Ì¡Á10°Ì¤ÎÁª¼ê¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤â1¼¡¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é½Ð¾ì¡£¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É¤Ç¤ÏÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡Ê¤â¤Ê¤ß¡Ë¡¢Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢º´ÅÄ»³Îë³ò¡¢ÁÒÎÓ¹È¡¢Á°Â¿°¦¡¢¾¾¸¶É¢°¡¡¢Èî¸åè½²»¡Ê¤ê¤ª¤ó¡Ë¡¢ÌÄÀî°¦Î¤¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¡¢¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¤ÎÄÌ²á¼Ô¡¢¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°56°Ì¡Á70°Ì¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
JLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¡AÃÏ¶è¤Î·ë²Ì
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¡BÃÏ¶è¤Î·ë²Ì
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¡CÃÏ¶è¤Î·ë²Ì
¥Ä¥¢¡¼¤Î´éÌò¡ªÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¡¡¿ûÉö²Ú¡¢ÅÔÎè²Ú¤é½é³ÍÆÀ¤Ï10¿Í¡¢ÁÓ¼º¼Ô¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ´Þ¤á16¿Í