SHIHO¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·ÁÄÊì¡¦Êì¡¦Äï¡¦ÌÅ¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¾Ò²ð¡¡²ÈÂ²¤ÎÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþÃËÈþ½÷¤À¤Í¡Ä¡×¡ÖÈþ¿Í¤Î²È·Ï¤À¤Í¡×
¡¡³ÊÆ®²È¡¦½©»³À®·®¡Ê50¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬11·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¸©¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¡¢ÁÄÊì¡¢Êì¡¢Äï¡¢ÌÅ¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþÃËÈþ½÷¤À¤Í¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯SHIHO¤ÎÁÄÊì¡¢Êì¡¢Äï¡¢ÌÅ¤ÎÈþËÆ¡¡¢¨15Ê¬¤«¤é
¡¡SHIHO¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¾¯½÷¤«¤é¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç ÌðÌî»ÖÊÝ¤Î¼Â²ÈÃµË¬µ ¡Êft.¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¥æ¥á¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ò¥á¤Á¤ã¤ó¡¢Ç¦¤Ó¤ÎµÒ¡Ë¡×¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤Øµ¢¾Ê¡£¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸»þ¤ÎÃ´Ç¤¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¹»»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôËç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼Â²È¤ØÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢SHIHO¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óº£ÆüËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ©¤ò¤·¤¿ÁÄÊì¡Ê99¡Ë¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄï¡¢ÌÅ¤Î¥æ¥á¤Á¤ã¤ó¡Ê16¡Ë¡¢¥Ò¥á¤Á¤ã¤ó¡Ê9¡Ë¡¢Êì¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢SHIHO¤Î²ÈÂ²¤¬Âç½¸¹ç¡õÂç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþËÆ¤¬»¦È²¤È ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²È·Ï¼«ÂÎ¤¬Èþ¿Í¤Î²È·Ï¤À¤Í¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë¡¢SHIHO¤Î²È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈþÃËÈþ½÷¤À¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþÃËÈþ½÷¤À¤Í¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯SHIHO¤ÎÁÄÊì¡¢Êì¡¢Äï¡¢ÌÅ¤ÎÈþËÆ¡¡¢¨15Ê¬¤«¤é
¡¡SHIHO¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¾¯½÷¤«¤é¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç ÌðÌî»ÖÊÝ¤Î¼Â²ÈÃµË¬µ ¡Êft.¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¥æ¥á¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ò¥á¤Á¤ã¤ó¡¢Ç¦¤Ó¤ÎµÒ¡Ë¡×¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤Øµ¢¾Ê¡£¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸»þ¤ÎÃ´Ç¤¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¹»»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôËç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄï¡¢ÌÅ¤Î¥æ¥á¤Á¤ã¤ó¡Ê16¡Ë¡¢¥Ò¥á¤Á¤ã¤ó¡Ê9¡Ë¡¢Êì¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢SHIHO¤Î²ÈÂ²¤¬Âç½¸¹ç¡õÂç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþËÆ¤¬»¦È²¤È ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²È·Ï¼«ÂÎ¤¬Èþ¿Í¤Î²È·Ï¤À¤Í¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë¡¢SHIHO¤Î²È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈþÃËÈþ½÷¤À¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£