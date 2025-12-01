10月20日に会社更生開始決定を受けた中川企画建設（株）（TSRコード:570143934、大阪市）は12月1日、（株）地域みらいグループ（TSRコード:870535358、福岡市）をスポンサーに選定した。また、三井住友銀行がDIPファイナンスとして融資枠を設定する。



中川企画建設は老舗の土木建築業者として地盤を形成し、2022年5月期にピークとなる売上高283億7665万円をあげた。しかし、メガソーラー（再生エネルギー）事業でトラブルが発生して資金繰りが悪化。また、不適切会計の発覚や公租公課の滞納もあり、今年10月9日に会社更生法の適用を申請していた。

今後、建築・土木、清掃管理、保育事業を会社分割によりスポンサー側へ承継する。再エネ事業は承継しない。



スポンサーの地域みらいグループは、（株）北洋建設（TSRコード:870049488、福岡市）を中核とした企業グループ。中川企画建設へのスポンサーで商圏は広がることになる。



三井住友銀行によるDIPファイナンスは30億円。支援の枠組みが固まり、中川企画建設の再建が動き出すことになる。