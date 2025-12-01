¾®µÜÍ¼Ó¡¢È±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¡»öÌ³½êÂà½ê¤Ç¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡Ìó17Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿À¼Í¥¤Î¾®µÜÍ¼Ó¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀëºà¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¥»¥ß¥í¥ó¥°¢ª¥Ü¥Ö¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾®µÜÍ¼Ó
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¾®µÜ¤Ï¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªµ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤â»×¤¤¤¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÀëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥»¥ß¥í¥ó¥°¤«¤é¥Ü¥Ö¤Ø¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»öÌ³½êÂà½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êÌó17Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(³ô)¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤»ä¤òÌÜ¤Ë¤«¤±º£Æü¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö30Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯É½¸½¤ò¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µÜ¤Ï¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Aqours¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹õß·¥À¥¤¥äÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù±§º´¸«¥è¡¼¥³¡¿¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼Ìò¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ the Stage¡Ù¥Î¥¨¥ë¡¦¥·¥ë¥ô¥¡Ìò¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
