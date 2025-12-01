ÎØÅç¹ÁºÆ¶½¤ØÉüµì·üÌ¿¡¡Î´µ¯Èï³²¡¢µù³ÍÎÌ¤Ê¤ª4³ä
¡¡ÀÐÀî¸©ÆâºÇÂçµé¤Îµù³ÍÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÎØÅç¹Á¡ÊÎØÅç»Ô¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÃÏÈ×Î´µ¯¤Ç¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é2Ç¯¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤·¤å¤ó¤»¤Ä¤Ê¤ÉÉüµìºî¶È¤¬¿Ê¤ß¡¢½ù¡¹¤ËÁ¥¤ÎÁà¶È¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µù³ÍÎÌ¤ÏÃÏ¿ÌÁ°¤Î4³ä¤Û¤É¡£¡Öµù¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¾èÁÈ°÷¤¬Î¥¤ì¡¢º£¸å¤Î³ÎÊÝ¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡£¹©»ö¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£´Ø·¸¼Ô¤Î·üÌ¿¤ÎÅØÎÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯11¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎØÅç¹Á¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µù»Õ¤Ï³¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ÁÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÁ¥¾å¤Î¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤¬³¤Äì¤ÎÅÚº½¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»É¤·ÌÖµù¤ò±Ä¤à»³ËÜ¹¹¬¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ï¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯µù¶È¤¬Éü³è¤·¡¢ÎØÅç¤ÎÄ®¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÎØÅç¹Á¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÃÏÈ×¤¬Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ëÎ´µ¯¤·¡¢ÄäÇñ¾ì½ê¤Î¿å¿¼¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤ä¹ñ¤Ï¿å¿¼³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á³¤Äì¤ÎÅÚº½¤ò¤µ¤é¤¤¡¢Á¥¤Ë¾è¹ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¾Àß»·¶¶¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºò½©¤«¤é½ç¼¡µù¤òºÆ³«¡£¤¿¤À¸½ºß¤âÉüµì¹©»ö¤òÆ±»þ¤Ë¼Â»ÜÃæ¡£²Ù¤µ¤Ð¤¤¹¤ë¾ì¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤áÁà¶È¤Î²ó¿ô¤ä»þ´Ö¤òÄ´À°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£