日中対立で中国人観光客に変化は？ことしは特に色づきが良い｢香嵐渓｣ 紅葉を楽しめるのはあと一週間ほど 愛知･豊田市
約3000本のもみじが赤や黄色に色づく紅葉の名所＝愛知県足助町の「香嵐渓」には、週末、多くの観光客が訪れていました。
（田中希宣記者）
「11月最後の週末を迎えた香嵐渓に来ています。日に照らされたもみじを見に、多くの人で賑わっています」
（豊田市から）
「すごくきれいだった」
（横浜市から）
「天気がいいし、日差しを受けたもみじがキラキラしていて、すごくすてきでした」
（静岡県から）
「コントラストがすごく豊かで、すごくきれいだなと思う。本当に写真映えするなと思う」
中国人観光客に変化は？
ことしは特に色づきが良く、紅葉の期間中に、例年よりも多い約55万人もの観光客が訪れているといいますが、香嵐渓の美しさは国外でも有名です。
（豊田市足助観光協会 岡本真知事務局長）
「全体の4割くらいの観光客が外国人。香嵐渓には以前からタイ、ベトナム、台湾からの観光客が多い」
外国人観光客の割合は、例年通りだと話す岡本さん。では、中国人観光客は…？
（岡本事務局長）
「元々中国からはあまり観光客が来ていなかったのと、個人の観光客は問題なく来られているので、それほど影響は出ていない」
土産物を扱う店にも伺ったところ…
（土産物店）
「中国の人はあまりいないと思う。タイとかフィリピンとかの人が多い」
また、毎年香嵐渓を訪れているという地元の観光客にも聞きました。
「『影響ある？』ぐらいの感じ」「少なく感じる」
（豊田市から）
「（例年と）同じくらい中国人がいるんじゃないかな。『影響ある？』ぐらいの感じ。今のところ影響は感じない」
（豊田市から）
「毎年だと歩けないほど中国人がいたが、ことしはかなり少なくて歩きやすい」
Q.中国人は減った？
「減ったと思う」
（豊田市から）
「去年を思うと（中国人が）少なく感じる」
感じ方はそれぞれですが、11月29日の昼間に5時間ほど取材した中で、中国語の会話は一度も耳にしませんでした。香嵐渓では大きな影響はないと言えそうです。