タレントの柳原可奈子（39）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。夫との出会いとプロポーズについて明かした。

19年に一般男性と結婚、現在は6歳と3歳女児の母の柳原。

夫との出会いを聞かれると「お見合いみたいな感じで。私、ボクシングジムに通ってて、そこのジムのオーナーさんがほんといろんな人のキューピッドをしてるっていうことで、『私、彼氏が欲しいんで紹介してください』って言ったら、『柳原可奈子ちゃんが結婚したいって言ってる』って言って、今の旦那に」と明かした。

そして「『柳原可奈子ちゃんが来る』って言って、来るってことは興味アリってことじゃないですか？ それで私からグイグイ…。気があるなと思って、私から『付き合ってください』って言って、1年ぐらいお付き合いして、プロポーズしていただいて。指輪が爪の下ぐらいまでしか入らなくて…ムチムチで入らなくて…『でもうれしい』って」と振り返った。

そして「私は結構早くから結婚したくて結婚情報誌を置いたり…。私はグイグイ、『結婚したい』って押しちゃって。グイグイグイっていったら、くりぃむの有田（哲平）さんが『あんまりそういうふうに男性はグイグイグイグイ押しすぎると…だから今日から一切結婚のことは言わないで』って言われて。で、引いたら来てくれたんです。向こうからプロポーズしてくれたんです」と振り返った。

そして「プロポーズしてくれたことに毎日感謝しながら、1つでも笑かせようと毎日思って、サービスで。そういうところがきっと好きになったんだろうと思ってやってます、毎日」と明かした。