【オーケー】羽根つき餃子12個177円にベーカリー＆お惣菜増量キャンペーンも。今週のお買い得商品は？《12月1日開始》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年12月1日に公開された関東地域（綾瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。

忙しい日の味方がズラリ

今週は、疲れた日の夕食作りに助かる便利な食料品を中心に値下げ中です。

●大阪王将 羽根つき餃子 12個

商談時使用売価496円のところ、6.4割引の177円に。

●AJINOMOTO 洋食亭 ハンバーグ 自家製デミグラスソース 1個（165g）

商談時使用売価540円のところ、5.9割引の220円に。

●シマダヤ もちもち 鍋焼うどん 天ぷら 1食

メーカー希望小売価格378円のところ、3.6割引の240円に。

●フジッコ 日高べんりだし 66g

メーカー希望小売価格658円のところ、2.4割引の495円に。

●桃屋のキムチの素

商談時使用売価885円のところ、4割引の522円に。

●旭化成 サランラップ 22cm×50m

商談時使用売価737円のところ、6割引の294円に。

●ジョンソン パイプユニッシュ 800g×2本パック

商談時使用売価のところ、6.1割引の393円に。

なお、一部店舗では取り扱いのない商品があります。

この他にも、「ミニパン オ ショコラ 5個＋1個増量」が210円、「小海老フライ 8尾＋1尾増量」が375円、「399ちらし サーモンづくし サーモン10％増量」が419円など、増量キャンペーンも実施中。

今週も、チラシに掲載されているお得な商品をお見逃しなく。

※価格はすべて会員現金払い（税込）です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）