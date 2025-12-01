宝塚歌劇団花組公演ミュージカル「Ｇｏｅｔｈｅ（ゲーテ）！」が１日、大阪・梅田芸術劇場で開幕した。

２０２１年夏に初演され、ドイツミュージカルシアター賞で３部門を受賞した、秀逸な音楽が紡ぎ出すドラマティックな愛の物語を、宝塚歌劇団が日本初上演。ドイツの文豪ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテが、彼自身の運命の恋の顛末（てんまつ）をつづった不朽の名作「若きウェルテルの悩み」誕生にまつわる、若き日のゲーテのロッテへの恋の情熱を軸に、自らの表現を探求する作家としての矜持（きょうじ）と苦悩を絡め描き上げる物語だ。

トップスター・永久輝せあは「この作品に出会うことができたことは、私の宝塚人生においても本当に幸せな出来事」と感謝。大阪公演に向けて「ゲーテという役を通して、ゲーテという人が味わった感情を全て私の体をもって体感できるということが、今とても幸せに感じています。お客様には、まずはこの作品を愛してほしいです」とほほ笑んだ。

ステージエンターテインメント社アーティスティック・プロダクション・ディレクターのシモーネ・リンホーフ氏は「日本のキャストの皆様によって（作品が）さらに成長したと思っております。長らく愛される作品でありますようにと願っております」とにっこり。オーケストレーションのセバスチャン・デ・ドメニコ氏は「音域が半分になるのかなと思っていたのが、むしろ作品自体がより豊かになった」と絶賛した。公演は１１日まで同所で上演される。