【新華社済南12月1日】中国ではここ数年、「ペット経済」が急速に成長している。統計によると、2024年のペットフード市場規模は前年比7.5％増の1668億元（1元＝約22円）で、25年は1755億元を超える見通しとなっている。「2025年中国ペット業界白書（消費報告）」によると、ペットフードはペット関連消費の中で最大の市場セグメントになっているという。

山東省泰安市岱岳区范鎮にあるペットフード企業ではこのところ、生産ラインがフル稼働している。同社は今年新たに機能的な主食フードを複数開発し、年齢や品種の異なる猫や犬の多様なニーズに対応し、顧客数を前年同期比で20％伸ばした。

現在のペットフード市場では、満腹感だけでなく、「健康」や「科学」が新たなトレンドとなっており、より品質や機能性を追求する流れが見られる。

同省淄博（しはく）市の淄博経済開発区にあり、ペットフード製造販売を手がける山東斉康佰欧生物科技では、ペット用おやつ「フリーズドライヨーグルト」の製造を急ピッチで進めている。同製品は独自の栄養配合と上質な味、革新的な製造技術により、発売から短期間のうちに市場で高い評価を獲得している。

同省は農業の強みを生かし、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間中にペットフード生産量を約3.4倍に拡大した。24年の生産量は全国1位で、関連企業の集積も進む中で産業の成長が加速している。（記者/馮媛媛）