大手百貨店の東京・日本橋三越本店が１日、公式Ｘ（旧ツイッター）でまさかの画像をリポストし、注目を集めている。

「＃ＶＩＶＡＮＴ」とリポストしたのは、２０２６年に続編が放送されるＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」の公式ＳＮＳで公開された新ビジュアル。本館１階中央ホールから、吹き抜けの５階に届くようにそびえる壮大な天女の像が映っている。

そして天女像の前には、主人公の乃木を演じる堺雅人と警視庁公安部・野崎役の阿部寛とみられる人物の姿が。背中を見せており、表情は分からない…。

三越の公式サイトによると、この像は「まごころ像」ともいわれ、日本橋三越本店の象徴ともいえる存在。製作にあたったのは名匠・佐藤玄々氏で、完成までには約１０年の歳月を要したという。

１９６０年４月１９日におこなわれた除幕式では、「天から舞い降りた天女が忽然と現れる」という演出で行われた。さらに２０００年には大々的に修復工事が行われ、今も豪華絢爛な美しさは健在。

「瑞雲に包まれた天女が花芯に降り立つ瞬間の姿」をとらえたという天女像。ドラマにどのように関わるのか判明していないが、ＳＮＳ上では「聖地になりますね」「観光スポットになりそう」「天女の導き！？」「天女（まごころ）像の目の前というのは、意味があると思う」と様々な声が上がっている。