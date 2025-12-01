1ËÜ¤Ç2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡£Anker¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Þ¤ë¤Ç2¥Ø¥Ã¥É¥É¥é¥´¥ó
2024Ç¯7·î23Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÊØÍø¤Ê¥¥ï¥â¥Î¤Ï¡ª
PC¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î½¼ÅÅ¤Ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¡£º£¤Ç¤ÏÉ´¶Ñ¤Ê¤É¤ÇUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤É¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð½¼ÅÅ¤Î¡Ö¸úÎ¨¡×¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î¡Ö²ÙÊªÎÌ¡×¡£Áí¤¸¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÁª¤Ó¤Ã¤Æ·ë¹½Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡£
1ËÜ¤«¤é2ËÜ½Ð¤ë¡£Anker¤Î¡ÖAnker USB-C ¡õ USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë (2-in-1, 140W) ¡×¤Ç¤¹¡£
¥¥ï¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂÍÑÅª¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¡ª
1ËÜ¤ÎUSB-C¤«¤é2¤Ä¤Î¼ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢2¥Ø¥Ã¥É¥É¥é¥´¥ó¡Ê¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼·¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Ä¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¥ï¥â¥Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ä
¥Ç¥¹¥¯¤Ç»È¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¡Ê¼ÂºÝ2ËÜ¤À¤±¤É¡Ë¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤À¤·¡¢PDÂÐ±þ¤Çµ¡´ï¤Î¾õÂÖ¤ËºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÃ±¥Ý¡¼¥ÈÍøÍÑ»þ¤ÏºÇÂç140W¡£2¥Ø¥Ã¥É¥É¥é¥´¥ó¤é¤·¤¤¥È¥ó¥Ç¥â¥Ñ¥ï¡¼¤â½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷Â®ÅÙ¤ÏUSB2.0¡Ê480Mbps¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¤³¤È¡Ö½¼ÅÅ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌµÁÐ¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃÍÃÊ¤â2,000±ß¤Ç¤ªÄà¤ê¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜÇã¤¦¤è¤ê¤â¤ª¥È¥¯¤À¤·¡¢²ÙÊª¤â¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¥Ç¥¹¥¯¤Ç»È¤¦¤â¤è¤·¡¢²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤è¤·¡£Æü¾ï¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
Source: Amazon, ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÍÑ¸ì Wiki