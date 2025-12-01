１１月イタリア製造業ＰＭＩは５０．６、前回４９．９、予想５０．１を上回る



輸出販売の改善に支えられ、新規受注総額が再び増加

生産量はわずかに増加したが、雇用と購買は減少

コストインフレは３年ぶりの強さ



主要な上昇要因は、新規受注が3年半ぶりの高い伸び率で増加したことによる。輸出需要が顕著な押し上げ効果をもたらし、5カ月連続の減少に歯止めがかかり、2022年初頭以来の急激な増加を記録した。しかし生産の伸びは遅れ、生産量はわずかに増加したのみで、消費財メーカーは活動が減少した。



受注残高は顕著に改善したものの、製造業者は人員配置に慎重な姿勢を維持し、解雇を選択するとともに、自発的な離職者の補充を控えた。購買活動も減退し、企業は生産需要を満たすために既存在庫に依存した。



コスト圧力は急激に強まり、原材料費の上昇を背景に投入価格が3年ぶりの高い伸び率を示した。販売価格は上昇したものの、転嫁は限定的であり、利益率の圧縮を示唆。

