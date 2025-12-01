明日12月2日（火）夜7時 日本テレビ系で放送の「世界仰天ニュース×日テレ秘蔵映像4時間スペシャル」。ゲストはヒロミ、板垣李光人、カズレーザー（メイプル超合金）、野々村友紀子、田中美久、那須雄登（ACEes）、近藤千尋。

今回は「仰天ニュース」の再現ドラマとともに、報道局に残る数々の秘蔵＆スクープ映像を公開。銀座が、渋谷が、そして大スターの家の前が人で埋まった“大行列”の舞台裏、喫煙、電話など、時代で変わった常識に、スタジオは大騒ぎ！

日本も危ない？ゾンビ麻薬、依存の恐怖に迫る。49年逃げ続けた、指名手配犯の最期が明かされる。60歳で無罪に…21歳で殺人犯として逮捕された男性が、無罪を勝ち取るまでの38年間の壮絶な戦いとは？

■板垣李光人・田中美久・那須雄登（ACEes）の幼少期の写真を一挙公開！

スタジオでは、ゲストの貴重な映像や写真を紹介！板垣の0歳頃の写真が登場するとスタジオ中から「カワイイ〜！」という声が上がり、幼い頃からモデルとして活動していたことを明かす。那須は生後100日を祝った時の写真を公開し、小さい頃は「写真を撮られるのが嫌だったらしい」という意外なエピソードを披露。田中は3〜4歳頃の写真を紹介し、父がグラビア雑誌を見ることに嫉妬していたちょっと大人びた子供時代を振り返る。

野々村が夫である2丁拳銃・川谷修士と交際中だった頃の写真も登場。15〜16歳当時、すでにトレードマークの赤い服を身につけたカズレーザーの写真には「赤い！」と一同が仰天。「高校が私服だったんですよ。そこからは今とほぼ変わってない」と赤い服にまつわるトークを繰り広げる。

推奨ハッシュタグ：#仰天ニュース×報道