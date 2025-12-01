名古屋・丸の内エリアにある「チーズカフェ アルピンヌ」、全国でも珍しい“ナチュラルチーズ料理”が楽しめるカフェです。



ナチュラルチーズに魅了された店主が、各地の工房を巡って出会ったおいしいチーズを多くの人に届けたいという思いから、2018年にオープンしました。

「ナチュラルチーズは野菜と同じ“生きた食材”」という考えのもと、それぞれのチーズに合った温度管理や日々の変化を見極めて調理しています。





「主役はあくまでチーズ」というオーナーのこだわりから、選りすぐりのチーズに合わせて作られる、ここでしか味わえないメニューが揃います。たとえば、愛知県産のフレッシュタイプのチーズは、ミルクの甘みとやさしい酸味が特徴。パンにたっぷり塗り、生ハムを合わせたサンドイッチとして提供しています。コクと塩気のある生ハムと合わせることで、濃厚でクリーミーなチーズの味わいがいっそう引き立ち、ひと口で絶妙なバランスを感じられる一品です。平日は“グラタン”“ラザニア”“焼きチーズカレー”などのランチを提供しており、近隣で働く人々で賑わいます。ランチで一番人気なのが、事前予約必須の【チーズプレートランチ】。毎月2週目から月末に登場する月替わりのワンプレートで、さまざまな種類の総菜を少しずつ楽しめることから、特に女性に支持されています。このほか、毎月1日～7日限定で提供される“甘くない”「クレープランチ」、土日限定の北海道十勝産ラクレットチーズをたっぷりかけた「ラクレットチーズカツレツ」など、曜日や期間限定のメニューも人気です。デザートは定番の【ベイクドチーズケーキ】が一番人気。3種類のチーズをブレンドして作るため、濃厚なのに後味はさっぱりとしています。夏季には、コーヒーゼリーの上に濃厚なチーズクリーム、リコッタチーズアイス、シャーベット状のグラニテを重ねた【コーヒーゼリー】が登場。毎年このデザートを楽しみに訪れる人も多いそうです。冬季には季節のフルーツを使ったパフェやティラミスなど、季節ごとに楽しめるチーズデザートが並びます。店内では全国から取り寄せた国産ナチュラルチーズやチーズケーキの販売も行っています。自宅で好きな料理や飲み物と合わせて楽しむのにもぴったりで、どれを選ぶか迷ったときには、チーズプロフェッショナル資格を持つ店主に気軽に相談できます。店名からメニュー、店内まで“チーズ愛”があふれ、訪れるたびに新しい発見がある専門店です。＜平日ランチメニュー 14:00迄 ※サラダ付＞【ムサカ（ギリシャ風グラタン）】（1100円）【モッツァレラチーズとトマトのパスタ】（1250円）【ほうれん草のラザニア】（1260円）など＜メニュー＞【チーズプレートランチ※毎月2週～月末】（1500円※2営業日前までの予約必要）【国産チーズ】（1種類400円／2種類800円／3種類1180円）【ドリア風焼きチーズカレー】（1300円）【ラクレットチーズドッグ】（900円）【小倉トースト】（600円）【ベイクドチーズケーキ】（プレーン690円／ラムレーズン720円）など※2025年8月26日時点の情報です