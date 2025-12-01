欧州株　軟調に始まる、ビットコイン急落などリスク回避の動き
東京時間17:56現在
英ＦＴＳＥ100　 9719.24（-1.27　-0.01%）
独ＤＡＸ　　23693.23（-143.56　-0.60%）
仏ＣＡＣ40　 8091.38（-31.33　-0.39%）
スイスＳＭＩ　 12860.83（+26.87　+0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:56現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47566.00（-177.00　-0.37%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6826.00（-33.50　-0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25327.75（-154.25　-0.61%）