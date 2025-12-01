欧州株 軟調に始まる、ビットコイン急落などリスク回避の動き
東京時間17:56現在
英ＦＴＳＥ100 9719.24（-1.27 -0.01%）
独ＤＡＸ 23693.23（-143.56 -0.60%）
仏ＣＡＣ40 8091.38（-31.33 -0.39%）
スイスＳＭＩ 12860.83（+26.87 +0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:56現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47566.00（-177.00 -0.37%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6826.00（-33.50 -0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25327.75（-154.25 -0.61%）
