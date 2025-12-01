週明け１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５１１円１８銭（１・１９％）安の４万２４７７円３２銭だった。

１１月１９日以来、約１０日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち約８割にあたる２６８銘柄が下落した。

前週の株式市場は堅調に推移し、連休明け２５日から週末の２８日までの４日間で、読売３３３は１０００円超上昇した。この日の取引では、これまで値上がりが目立っていた半導体関連銘柄を含む電機株をはじめ、幅広い業種の銘柄が売られた。一方、日本銀行の利上げ観測の広がりから、銀行株には買いが集まった。

下落率は、東京電力ホールディングス（９・７１％）が最大で、フジクラ（８・９４％）、三井金属（６・７９％）の順に大きかった。

上昇率は、群馬銀行（３・３７％）がトップだった。住友電気工業（３・０８％）、日本郵政（３・０３％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比９５０円６３銭（１・８９％）安の４万９３０３円２８銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４０・１１ポイント（１・１９％）低い３３３８・３３。