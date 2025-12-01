『銀河英雄伝説』などで知られる小説家の田中芳樹さんが、昨年11月30日に脳内出血で倒れていたことが明らかになりました。田中芳樹事務所の安達裕章さんが公式Xで発表しました。



安達さんによると、「実は、ちょうど一年前の2024年11月30日、田中が脳内出血で倒れました」と報告。その時の状況について「幸い（と言って良いと思います）、仕事場近くのコンビニの店内で倒れたもので、店員さんが救急車を呼んでくださり、すぐに救急搬送されることが出来ました。」と説明しました。







また、「当日は土曜日だったので私たちスタッフも休みを取っており、ほかに誰もいない仕事場で倒れたとしたら、最悪の事態も考えられましたので……。」安達さんは述べています。







当時の田中さんの容体については、「搬送先の病院では、適切な治療を施していただきましたが、やはり脳へのダメージは残ってしまい、運動機能にも影響が見られます。それまでの仕事場は、お世辞にもバリアフリーとは言えないことから、数万冊の蔵書を片づけたうえで撤収せざるを得ませんでした。」としています。







発症から1年経過した現在の田中さんについて、「夏前に介護付きの施設に移りまして、ここで親切なスタッフさんから介護を受けつつ、リハビリに励んでおります。本人は『まだまだ書きたいものがあるからね』と言って、大学ノートに文字を書いたりしています」と伝えています。







今回の発表について安達さんは「突然のことで、皆さんも驚かれたと思いますが、本人は（内心はどうあれ）いたって平静で、私のほうが励まされることも多いです」と近況を伝えています。







田中さんは現在も復帰を諦めていないとのことですが、しばらくは新作の発表やサイン会などの開催は難しい状況だということです。安達さんは「是非とも寛容なお心でお待ち頂ければ幸いです」と田中さん作品のファンに向けて呼びかけています。







＜ 田中芳樹（たなかよしき）さん プロフィール ＞

1952年10月22日生まれ。

'78年、「緑の草原に……」で幻影城新人賞を受賞してデビュー。

'88年、「銀河英雄伝説」で星雲賞（長篇部門）受賞。

'06年、「ラインの虜囚」でうつのみやこども賞受賞。

好きなことばは「締め切り伸びた」

嫌いな食べ物はナス、キノコ。



