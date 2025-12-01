大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、インスタグラムを更新。

自身の医療費について、綴りました。



歩りえこさんは「大腸がん手術したら、医療費326万円だった話（※国保などあるので実際に払ったのはまた別)」と、投稿。



続けて「私、退院してから領収書を3枚広げたんだけど。え…なにこれ…医療費のフルスペック版（10割）が 326 万円て、高級車？？？」と、記しました。





そして、医療費について、詳細を記しました。◆【手術費】→ 1,060,200円◆【麻酔料】→ 141,440円◆【病理診断】→ 5,200円◆【検査祭り】→ 17,570円＋35,900円（※小分けにして攻めてくる）◆【入院中の食事】→ 1食 460円くらい（合計 5,100円）◆【包括評価】包括評価費(入院基本料)→ 197,160円＋303,250円ちなみにベッド差額代はまた別ね入院に関して、歩りえこさんは「・夜中の検温」「・痛みのチェック」「・点滴トラブル即対応」「・メンタル崩壊時のフォロー」「・寝れない時にこっそり声かけ」「・何回もトイレに付き添い」「・ナースコール鳴ったら秒速で駆けつけ」「・謎の涙にも優しく対応」「全部、ナースさんが 24時間 ノンストップ笑顔 でやってくれてたわけで。」「“命を守るプロ集団の現場”だわ。ナースさん、ありがとう。」と、感謝を綴っています。

更に、他にもかかった費用を列挙し



◆呼吸訓練器具コーチ23560円

◆その他 → 9,900円（その他ってなんだろう？？？）



「その他諸々で、合計：326万円」と、明かしました。









歩りえこさんは「日本の医療保険制度ありがとう… もう国に足向けて寝ません……」と、投稿。



続けて【まとめ】として「入院費の10割見て思ったこと」「私の大腸、フェラーリ並」「手術は“命のガチ課金”だった」「日本の健康保険は最強」「日本の医療保険制度で生かされた女です。」と、記しました。



そして「命に値段はつけられないけど、やはりお金はかかる」「日本 命を救ってくれてありがとう」と、その思いを綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】