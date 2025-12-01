大館能代空港の滑走路で、星空を観賞するイベントが30日夜に行われました。



濃い霧が立ち込めるあいにくの天気でしたが、参加した人たちは、空港での特別な体験を楽しみました。



大館能代空港での星空観賞イベントは、年に3回ほど開かれていて、昨夜は、大館市や能代市などから約20人が参加しました。



午後6時半ごろ、まずは羽田空港へ向かう最終便のお見送りです。



全長約40メートルの飛行機の目の前まで近づき、機体の説明を受けたほか、出発直前の作業の様子を見学しました。





そしていよいよ滑走路へ。周辺に建物などがなく、明かりの影響を受けることもないため、星空観賞にはもってこいだという大館能代空港ですが…30日夜は、濃い霧が立ち込め、星空を見ることはできませんでした。晴れていればこのようにプラネタリウムのような星空を楽しめるといいます。鑑賞会15回目にして初めてあいにくの天気となりましたが、それでも。滑走路に設置されているライト、灯火が点灯すると、あたりは淡い光に包まれました。濃い霧が出ていたからこそ見ることができた、“この日だけ”の光景です。大館市から参加した小学生「飛行機とかすごい近くで見れたり滑走路に入れたりしてけっこう楽しかったです」大館市から参加した中学生「空港の滑走路とか入るのはたぶん人生で1度きりのことだと思うので、（この経験を）大事にしていきたいです」参加した人たちは、星空はなくても、空港での特別な体験を楽しみました。