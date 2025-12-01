雑誌『セブンティーン』や『non-no』で、人気モデルとして活躍していた田中美保が11月30日、「文春オンライン」のインタビューに答え、母としての生活を明かし話題となっている。

田中は、2012年12月にプロサッカー選手だった稲本潤一氏と結婚。2019年7月に長男、2021年6月に次男が誕生し、現在は2児の母だ。

「田中さんはインタビューのなかで、子育てに多忙な毎日を明かしました。さらに、夫である稲本さんが2024年に現役を引退し、いまはコーチ業を開始しているため、夜の育児はほぼワンオペだといい、『いつか倒れるな、私』と本音を吐露しながらも、母としての私生活を赤裸々に語っていました」（芸能プロ関係者）

さらに、「自分は普通」というスタンスで、モデルとしての美容についても「もう諦めています」とキッパリ。「今はしょうがないかなと。だから、太ってても許して、と思ってます（笑）」とあっけらかんとした様子だった。

そんな自然体で飾らない彼女のスタイルに親近感がわくのか、モデル時代からのファンは、インタビューの内容に好感を抱く声をXに寄せていた。

《これ読んで改めて好きだなぁって思った》

《話があっけらかんとしてて、あぁ素敵な人だなと思った》

中学生のころからモデル一筋で仕事を続けてきた田中。モデル歴は27年にもなるベテランだ。子育て中にも彼女はSNSをマイペースに続け、その自然体な姿を見せてきたが、いまもなお彼女の支持は厚い。

「力が抜けていながらもおしゃれなスタイルが、かつて田中さんが多くのティーンから支持を集めた理由のひとつでした。子育てが始まってからも、その“脱力系”スタイルが共感を生んでいます。育児に振り回されながらもいまだキープするナチュラルさは、彼女と同じく年を重ね、ママ世代となった女性たちから変わらず賛同を得ているようです」（前出・芸能プロ関係者）

まだまだ田中への熱視線は集まり続けている。