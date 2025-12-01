TBS『ウンナンの気分は上々。』14年8ヶ月ぶりX更新 復活フラグ？に期待集まる
TBS系バラエティー『ウンナンの気分は上々。』の公式Xが、11月30日に更新。2011年4月以来、およそ14年8ヶ月ぶりとなる投稿に、ファンの間では「復活では？」と期待する声が上がっている。
【写真】若い！2010年に復活した際の『気分は上々』
同番組は1997年よりレギュラー番組としてスタート。ウンナンを始め、大人たちがノープランで向かった旅先でゲームなどに興じ、ムキになって勝ち負けを競うという、なんとも清々しい“大人気なさ”が視聴者の共感と羨望を集め、人気を呼んだ。旅先でハプニング的に遭遇するいいキャラクターの“素人衆”や、心地よい脱力感は、現在のロケバラエティーの礎ともなった。
久々の投稿となった今回、Xでは「＼募集／過去に存在した『#気分は上々。』関連のサイトを上々グッズを探しております！「ワイン」「カレンダー」「スニーカー」「サンダル」など、、、何でもOKです！！お持ちの方は、写真または情報をDMにてお知らせいただければ幸いです。ご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけ。
ファンからは「これ、復活するのかな？」「14年ぶりにアカウントが動くってすごい」「何か動きがあるみたい」などといった感想が相次いで寄せられている。
