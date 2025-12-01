菅田将暉、“五感”テーマにした初セルフプロデュースEP『SENSATION CIRCLE』を来年1月リリース ワンマン公演も決定
俳優・アーティストとして活躍する菅田将暉が、2026年1月14日にEP『SENSATION CIRCLE』をリリースすることが発表された。自身初となる全曲セルフプロデュース作で、テーマは“五感”。きょう1日より予約受付がスタートしている。
【写真】シックなカラーリングの衣装でドラマ『火星の女王』の取材会に登場した菅田将暉
収録曲はそれぞれの感覚に対応する形で配置されており、M1「Water」（第六感）、M2「Sensation Season」（触覚）、M3「universe」（聴覚）、M4「I’m in shock!!」（味覚）、M5「骸骨は踊る」（嗅覚）、M6「幸せは悪魔のように」（視覚）という構成で、五感＋“第六感”で円環を描くような構成となっている。
音楽制作には、菅田将暉のライブバンドメンバーであるドラム・タイヘイ、ベース・越智俊介、ギター・西田修大、キーボード・工藤拓人（オノマトペル）らが参加。信頼する音楽仲間とともに、“感じること＝生きること”という根源的テーマを音楽として昇華させた。
商品仕様は、Tシャツやストラップ付き方位磁石などが同梱された豪華仕様の完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の2形態。店舗別の購入特典も用意されており、オリジナルステッカーやトート型エコバッグ、クリアファイルなど多彩なアイテムが揃う。
さらに、リリース直後の1月24日、25日には東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』の開催も決定。菅田にとって昨年の神奈川・アリーナ公演に続く大規模公演となり、アーティストとしての新たなフェーズを体感できる2日間となりそうだ。
また、最新ライブ映像作品『菅田将暉 LIVE 2024 "SPIN" in 国立代々木競技場 第一体育館 2024.09.16』もリリース中。Blu-ray＋DVD＋大判ブックレット付きの完全生産限定盤など複数仕様が展開されている。
【写真】シックなカラーリングの衣装でドラマ『火星の女王』の取材会に登場した菅田将暉
収録曲はそれぞれの感覚に対応する形で配置されており、M1「Water」（第六感）、M2「Sensation Season」（触覚）、M3「universe」（聴覚）、M4「I’m in shock!!」（味覚）、M5「骸骨は踊る」（嗅覚）、M6「幸せは悪魔のように」（視覚）という構成で、五感＋“第六感”で円環を描くような構成となっている。
商品仕様は、Tシャツやストラップ付き方位磁石などが同梱された豪華仕様の完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の2形態。店舗別の購入特典も用意されており、オリジナルステッカーやトート型エコバッグ、クリアファイルなど多彩なアイテムが揃う。
さらに、リリース直後の1月24日、25日には東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』の開催も決定。菅田にとって昨年の神奈川・アリーナ公演に続く大規模公演となり、アーティストとしての新たなフェーズを体感できる2日間となりそうだ。
また、最新ライブ映像作品『菅田将暉 LIVE 2024 "SPIN" in 国立代々木競技場 第一体育館 2024.09.16』もリリース中。Blu-ray＋DVD＋大判ブックレット付きの完全生産限定盤など複数仕様が展開されている。