辻ちゃん長女・希空（のあ）“寝起き10分”カラコンのみのすっぴん公開「ご両親どっちにも似てる」「透明感レベチ」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月30日、自身のYouTubeを更新。寝起きの素顔からのメイクアップ動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】18歳辻ちゃん長女「ありえない可愛さ」寝起き10分のすっぴん姿
11月1日に開催された「第23回 札幌コレクション 2025」に出演した希空は、「【札幌旅行】忘れ物が多いメイク動画、、」として滞在中のホテルで撮影した動画を投稿。「本当に今カラコンしか入ってないからさ。しかも起きて顔洗ってまだ10分ぐらいしか経ってない」という状況から、メイクを完成させるまでの動画を公開した。「寝起き10分なのでもう顔がパンパン」」と口にしつつ、その後8分ほどで手際よくメイクを仕上げ「これからカニを食べに行こうと思います。イエーイ」と楽しそうな姿が収められている。
この投稿にファンからは「ご両親どっちにも似てる」「美人がもっと美人になる動画」「寝起きでの透明感レベチ」「メイク早い」「すっぴんありえない可愛さ」「寝起きから天使なの」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆辻ちゃん長女・希空、“寝起き10分”すっぴん公開
◆希空の投稿に反響
