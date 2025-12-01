クロちゃん、自身と「似てる」人気俳優と食事へ「群れない感じがカッコいい」「仲間思い」人柄を絶賛
【モデルプレス＝2025/12/01】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが11月29日、自身のInstagramを更新。人気俳優と食事に行ったことを明かした。
【写真】クロちゃん、自身と「似てる」俳優と2ショット
この日、クロちゃんは「のむしゅーとサシご飯！」と添えて、俳優の野村周平と食事に行った際の2ショットを公開。「めっちゃ美味い焼肉屋に連れてってくれたしん！その後、もう1軒！昨日は楽しすぎて飲みすぎたしんよー」と食事会の様子をつづっている。また、クロちゃんは「のむしゅーは、群れない感じがカッコいいしん！それでいて仲間思いだし！！」と野村の人柄を絶賛。「そこがクロちゃんと似てるしんよー！」と記している。
2023年に配信されたクロちゃんの人生をドラマ化したParaviオリジナル・人生ドラマ劇場『クロちゃんずラブ〜やっぱり、愛だしん〜』では野村が主演のクロちゃん役を演じ、話題を集めた。
この投稿には「素敵な友情」「演じた本人とツーショアツい」「気が合いそう」「野村くん漢気流石」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆クロちゃん、野村周平とサシ飯満喫
◆クロちゃんの投稿に反響
