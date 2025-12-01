12月に入り旬を迎えるはずの季節ハタハタについてです。



最近は12月1日に、初めての網入れをしてきた男鹿市北部では、今年も漁師たちが海へと向かいました。



季節ハタハタの本場男鹿市北浦です。



漁師「へばいってくる」

通行人「がんばってけれっす」

漁師「うまいハタハタかへる（食べさせる）」

通行人「あはは楽しみだ～」

漁師「ばかにしてるべ」



地元の漁師たちは、例年12月1日に網入れの作業を始めます。





北浦ではまず、漁師たちが共同で網を入れて、一定の水揚げがあれば、それぞれの船による本格的な操業が始まります。北嶋大聖記者「一見、波は穏やかですが時折強く風が吹き付けています。今シーズン初めての網入れ作業が始まりました」今シーズン、北浦にある2つの漁港では、あわせて5艘が季節ハタハタ漁を行う許可を得ています。昨シーズンから1艘減りました。記録的不漁が続く中、県水産振興センターがすでに、今シーズンの水揚げはほぼないという見通しを示しています。それでも、季節ハタハタとともに生きてきた北浦の漁師たちは今年も網を入れました。記者「今シーズン初めての網入れでしたけど」つよ丸 船長 西方強さん「期待してる」わずかながらの期待を胸に秘め、2日、網を揚げることにしています。