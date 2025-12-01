「cafe KAKAOc 」2025年6月に移転オープンしたカフェレストランです。北名古屋市、名古屋・丸の内での営業を経て、地下鉄「国際センター」駅近くの那古野ビル南館へ新たに移転しました。



開業当初からの名物メニューは、手作りの 自家製パン と キッシュ。パン講師の経験もあるオーナーが、毎朝店内で焼き上げるパンや焼菓子は、しっとりとソフトな仕上がりが特徴です。卵は使わず、香り高いイタリア産小麦粉とバター100％で生地作りを行うなど、素材にもこだわっています。





なかでも人気の“白パン”は、ふわっとモチッとしたやわらかな口あたりが魅力で、「どんな料理にも合う」とパンだけを買い求めるお客様も多い一品です。キッシュは生地から毎日手作りし、旬の野菜を使った日替わりメニューを提供。1個でも満足感があり、栄養バランスも整った定番商品となっています。人気が高まっているメニューが『タコライス』。こちらも創業当時から続く味で、たっぷりの野菜と数種類のスパイスで仕上げたオリジナルのタコミートを使用しています。野菜ベースで作られているため後味はさっぱり。マイルドなスパイシーさが特徴で、好みに合わせて“激辛”タコミートも選べます。付け合わせのサラダには契約農家の無農薬野菜を使用し、旬の食材を取り入れたメニュー構成になっています。ランチタイムはお値打ちなセットを提供。さらに開店から閉店まで通し営業のため、遅めのランチや早めの夕食にも利用しやすく、アルコールとのセットメニューなども用意されています。好きな時間に気軽に立ち寄れるのが魅力です。デザートは手作りの「特製チーズケーキ」や「ガトーショコラ」、夏季には「かき氷」も登場します。店内にはテイクアウト用の「パン」や「スコーン」、砂糖もバターも塗らずに焼き上げたシンプルな「ラスク」、米粉・豆乳・ごま油を使った体にやさしい「マフィン」、バター100％の「クッキー」なども並び、素材にこだわる方への手土産としても人気です。また、6名から貸切できるフリードリンク付きコースも用意しており、さまざまな集まりやパーティーの場としても利用されています。＜ランチメニュー14:00まで＞【自家製カレーランチ（サラダ付）】（1000円）【自家製タコライスランチ（スープ付）】（1000円）【自家製激辛タコライス（スープ付）】（1050円）【自家製サンドランチ（スープ・デリ・サラダ付）】（1200円）【自家製キッシュランチ（パン・スープ・デリ・サラダ付）】（1500円）など＜セットメニュー14:00～＞【自家製パンのサンドSET（サラダ・スープ・デリ・本日のサンドイッチ2種）】（1300円）【自家製キッシュSET（サラダ・スープ・デリ・パン・本日のキッシュ）】（1800円）【ちょい飲みSET（好きなアルコール＆おまかせおつまみ）】（1800円）など※2025年8月21日時点の情報です