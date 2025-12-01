アミューズ所属の俳優ユニット チーム・ハンサム！の小関裕太、溝口琢矢、松岡広大が、食品ブランド『imperfect』のコーヒーの定期便サービスとコラボレーションする。

同企画では、“Do well by doing good.（＝いいことをして世界と社会をよくしていこう）”活動を展開する『imperfect』のコラボアンバサダーに3名が就任し、特別ブレンドや限定特典を考案したものを6カ月にわたり毎月配送される。

2019年に小関が『imperfect』へ訪店し同ブランドの理念へ強く共感したことを契機に、チーム・ハンサム！とのコラボレーションを約5年間にわたり継続。今回は小関自身がコラボレーションのアンバサダーとして初参画し、コーヒー定期便が実現した。

同コースでは、コラボアンバサダー3名が配合にこだわって考案した特別ブレンドコーヒーが6カ月のうち、3、4、5、6カ月目に配送される。ブレンドコーヒーは、チーム・ハンサム！の曲の中からテーマ曲を選定し、チーム・ハンサム！の曲の世界観や3名の人柄を感じられるものとなっている。また6カ月目のハンサムブレンドは、同コース申込者の投票によって3種類の中から1種が決定となる。

なお、予約受注期間は2025年12月1日から2026年1月4日までで、商品は2026年2月下旬より順次発送予定だ。

＜小関裕太 コメント＞

チーム・ハンサム！を通して、imperfectさんとのコラボに参加させていただくことになりました。やった！念願の！人に環境に地球にやさしい考え方と、味の美味しさの両方を大事にしたimperfectさんと今回はブレンドコーヒーを作らせていただきます。味覚と嗅覚を研ぎ澄ませてブレンドしました！お試しあれ！！

＜溝口琢矢 コメント＞

自分の大好きな珈琲でオリジナルブレンドを作ることは、ささやかな願いでもありましたので、imperfectさまに感謝しています。今回のコラボでサステナビリティについて学ばせていただきましたが、まだまだ知らないことが多く……。その様子もYouTubeで見られますので、ゆっくりと珈琲を飲みながらご覧いただけたら嬉しく思います。

コーヒー定期便、どうぞお楽しみください！

＜松岡広大 コメント＞

imperfectさんのアンバサダーに就任することを非常に嬉しく思っております。そしてサステナビリティを考える機会も与えて下さいました。僕自身コーヒーを日頃からよく飲みますが、生産者の方がいるということや、その人たちには家庭があること、生活の営みがあることをあまり想像せずに飲んでいた節がありました。お話を伺う中で商品の先にはどこにでも必ず人がいるというこの当たり前のようで当たり前じゃ無いことを、改めて再確認することができました。美味しいコーヒーを飲むことで、出会ったことのない人に有難みや細やかな感謝を感じられるこの体験は、とても素敵なことです。どうか、だれかのうれしいに繋がりますように。

（文＝リアルサウンド編集部）