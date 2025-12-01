ハジャーがレッドブルに昇格と証言

自動車レースF1の唯一の日本人ドライバー角田裕毅（レッドブル）について、来季の去就が海外で報じられている。英衛星放送「スカイ・スポーツ」のF1番組でレポーターを務めるテッド・クラビッツ氏が生放送中に言及。姉妹チームであるレーシングブルズのアイザック・ハジャーがレッドブルに昇格する見込みで、その結果、角田が「F1から姿を消すことになる」と非情通告を見通している。

英紙「デイリー・エクスプレス」が「テッド・クラビッツ、2026年F1ドライバー移籍を生放送で発表。2人のスターが移籍へ」との見出しで記事を掲載。角田がQ1で敗退した後に、クラビッツ氏が番組内で発した予想を引用している。

同氏は「ソーシャルメディアで活動するみなさんが近日中に発表するであろうニュースをわざわざ言う必要はありませんが、アイザック・ハジャーがマックス・フェルスタッペンがいるレッドブルに加入するということです」とハジャーの昇格を予想。「2人ともすでに知らされています。ユウキは知らされ、アイザックにも知らされています」と伝えた。

さらに「アイザックは木曜日に私たちに会いに来た時、興奮を抑えきれませんでした」「ユウキは木曜日に来た時、知らされたことへの失望を抑えきれず、少し悲しそうでした」と2人の対照的な様子を証言した。

ハジャーと入れ替わり、レーシングブルズでリアム・ローソンと組むのはアービッド・リンドブラッドになるだろうと同氏は予想。「これによりユウキ・ツノダはF1から姿を消すことになるでしょう。まだ私がすべて明らかにしていない限り、来週にはすべてが明らかになるでしょう」と角田の居場所がなくなるとの見通しを明かした。



（THE ANSWER編集部）