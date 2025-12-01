J1元年の集大成とも言える一戦です。ファジアーノ岡山は、きのう（30日）、浦和レッズとのホーム最終戦に臨みました。

サポーター「勝利のみです！」「絶対勝つ！」「頑張れ！ファジアーノ！」

（小寺真生記者）

「今シーズンの集大成と意気込むサポーターの熱気がスタジアムを包み込んでいます」

初挑戦のJ1リーグのホーム最終戦、10試合ぶりの勝利で飾るべく、浦和レッズを迎え撃ちました。GKには、ファジアーノで8年プレーし、今シーズン限りでの引退を表明している金山隼樹選手が先発し、前半14分までプレー、交代時にはチームメイトが花道を作り、功績をねぎらいました。

（実況）

「37歳、ファジアーノの功労者金山ピッチを後にします」

試合は、序盤ファジアーノが見せ場を作るものの、その後は徐々に浦和ペースに。スコアレスで折り返した後半27分、ディフェンスラインの裏を縦パス一本で取られ失点。終盤にかけて、追いかける苦しい展開となります。それでも、サポーターの前で意地を見せたいファジアーノ。右サイドの佐藤を起点に積極的に浦和ゴールに迫ります。しかし度重なるチャンスにも1点が遠く、ホーム最終戦を白星で飾ることはできませんでした。試合後にはセレモニーが行われ、木山監督が今シーズンを振り返りました。

（木山隆之監督）

「すべての試合に全力で向かい合って勇敢なサッカーをやってこれたと自負しています。最後に一つだけ言わせてください。ファジアーノ岡山は来季もJ1だ！」

J1・2シーズン目へと繋げる一戦にできるか。今季最終節は、今月6日、アウェー清水戦です。