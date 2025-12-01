RIIZE¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥µ¥é¥¹¥È¶âÈ±¤«¤éÁ¯¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë¡ª¡ØMAMA¡Ù2Æü´Ö¤Î·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤ÎWONBIN¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬11·î28¡¦29Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K-POP¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ±¿§¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
①¥Ô¥ó¥¯È±¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ê1¡¦2ËçÌÜ¡Ë②¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î°ã¤¤¤ËÃíÌÜ¡ØMAMA¡Ù2Æü´Ö¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡③°µ´¬¡ØMAMA¡Ù¥¹¥Æー¥¸Æ°²è¡¡④¤æ¤ë¤Õ¤ï¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó
¢£RIIZE¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥µ¥é¥¹¥È¶âÈ±¤«¤éÁ¯¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ØÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸
11·î28Æü¤Î¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFAN¡ÇS CHOICE¡×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿RIIZE¡£¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¶âÈ±¤Î¥µ¥é¥µ¥é¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Íâ29Æü¤Ë¤Ï¡¢µ¤¹ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ø¤ÈÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÁý¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥é¤òÊü¤Ä¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÅê¤²¼Î¤Æ¡ÖLet¡Çs go MAMA!¡×¤È¶«¤Ö¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖBag Bad Back¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¡ÖFame¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¹õ¤Î¥Õ¥¡ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ì¥¶ー¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¸¯¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
¤Þ¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤Î1ÆüÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬»Ø¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖM¡×¥Þー¥¯¤òºî¤ë2ÆüÌÜ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯È±ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ã»É¤µ¤ê¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ë¤ÏÃ¯¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¡ß¥Õ¥¡ー¥³ー¥È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÀµ²ò¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ã¤×¤ê¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£RIIZE¤Î°µ´¬¡ØMAMA¡Ù¥¹¥Æー¥¸Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ
¡ØMAMA¡Ù¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢RIIZE¤Î¡ÖBag Bad Back¡Ê2025 MAMA ver.¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖFame¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£