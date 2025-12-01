「自然も人も最高」来日中のカナダ女子代表選手たちが日本を満喫！「とても美しい」と感じた場所は？ 谷川の同僚DFは「モモコと抹茶を飲みに行きたい」
来日中のカナダ女子代表の選手たちは束の間の日本滞在を楽しんでいるようだ。
11月29日、長崎スタジアムシティで開催された「MS&ADカップ2025」で日本女子代表と対戦。０−３で敗れた。
試合後、カナダFWニシェル・プリンスにこの遠征中、日本でどのように過ごしているのかを訊くと、こう答えてくれた。
「私は日本が大好き。ここの人たちはとても親切だし優しい。この遠征中に平和公園に行ったんだけど、とても美しくて、日本の歴史についてたくさん学べて素晴らしかった。あとはラーメンをたくさん食べたわ。とても美味しかった」
また、バイエルンで谷川萌々子とチームメイトであるDFバネッサ・ジルも、「本当にこの国を気に入っている」と話す。
「私は今年の夏にもオフの期間に日本に来ている。文化も自然も食べ物も人も最高よ。できればこの遠征中にモモコと一緒に抹茶を飲みに行けたらいいな」
カナダ女子代表は12月２日になでしこジャパンと再戦。トランスコスモススタジアム長崎でトレーニングマッチを行なう。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】美貌と強さを兼ね備えたカナダ女子FWジョーディン・ハイテマを特集
