最大55％オフ！ Amazonの防犯・見守りカメラもブラックフライデーでお安い
Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。
Amazonが販売するKindleやRingといった各種製品もセール対象となっており、人気モデルがお買い得価格で販売中です。
低コストで用途別に使い分けられるネットワークカメラ「Ring」シリーズ
近年ますます注目が高まっている防犯グッズ。生活必需品ではないからこそ、こういったセールの機会に手に入れたいという人も多いのでは？
Amazonが販売するネットワークカメラ「Ring」シリーズは、用途別に複数モデルをラインナップしており、いずれもコストパフォーマンスに優れるのが特徴です。今回のセールでは、屋内向けの「Ring Indoor Cam」が55%オフの2,680円、屋外向けの「Ring Stick Up Cam Battery」が33%オフの5,980円、「Ring Outdoor Cam Plus Battery」が40％オフの7,780円となっています。
いずれもモーション検知やリアルタイム映像の視聴、双方向音声通話などの機能を搭載。屋外向けの2台は防塵防沫仕様となっており、取り外し可能なバッテリーを内蔵しているほか、別売の純正ソーラーパネルと組み合わせての運用も可能です。
ほかにも、KindleやFireタブレットなどがセール価格となっています。この機会に各種ガジェットをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
