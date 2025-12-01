新規設定ファンド一覧 11月第4週（11月25日～11月28日）
11月第4週（11月25日～11月28日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇11月25日
スマート・ファイブ（年３．６％目標分配プラス・奇数月決算型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
〇11月26日
Ｔｒａｃｅｒｓ 日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
〇11月28日
明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－１１（さくらボンド２０２５－１１）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド（資産成長型）
運用会社：パインブリッジ・インベストメンツ
パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド（四半期決算型）
運用会社：パインブリッジ・インベストメンツ
パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：パインブリッジ・インベストメンツ
Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
たわらノーロードフォーカス防衛・航空宇宙
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
ブランデス欧州株ファンド
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
円建グローバル公社債ファンド（限定追加型）２０２５－１１（円咲２５１１）
運用会社：りそなアセットマネジメント
株探ニュース