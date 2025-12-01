「日経225ミニ」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7万2038枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7万2038枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 72038( 72038)
ソシエテジェネラル証券 31716( 31716)
SBI証券 32210( 15504)
楽天証券 21239( 10887)
松井証券 9658( 9658)
バークレイズ証券 7872( 7872)
日産証券 5433( 5433)
サスケハナ・ホンコン 5397( 5397)
JPモルガン証券 2848( 2848)
三菱UFJeスマート 4367( 2207)
ゴールドマン証券 2045( 2045)
ビーオブエー証券 1810( 1810)
マネックス証券 1748( 1748)
フィリップ証券 845( 845)
モルガンMUFG証券 579( 579)
みずほ証券 435( 435)
BNPパリバ証券 353( 353)
UBS証券 351( 351)
インタラクティブ証券 309( 309)
東海東京証券 291( 291)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2352( 2352)
ソシエテジェネラル証券 898( 898)
SBI証券 206( 100)
JPモルガン証券 75( 75)
三菱UFJeスマート 83( 73)
楽天証券 159( 73)
フィリップ証券 40( 40)
松井証券 37( 37)
マネックス証券 30( 30)
日産証券 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース