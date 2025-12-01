「日経225ミニ」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限24万9090枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万9090枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 249090( 249090)
ソシエテジェネラル証券 153199( 153199)
SBI証券 84584( 34872)
バークレイズ証券 34156( 34156)
サスケハナ・ホンコン 31554( 31554)
松井証券 28387( 28387)
楽天証券 49746( 26342)
日産証券 18147( 18147)
ビーオブエー証券 10150( 10150)
JPモルガン証券 8385( 8385)
モルガンMUFG証券 7202( 7176)
三菱UFJeスマート 13054( 6850)
野村証券 5919( 5459)
マネックス証券 5233( 5233)
ゴールドマン証券 4793( 4781)
BNPパリバ証券 3671( 3671)
インタラクティブ証券 3397( 3397)
みずほ証券 3393( 3382)
広田証券 2385( 2385)
フィリップ証券 2299( 2299)
SMBC日興証券 11( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6730( 5730)
ソシエテジェネラル証券 6060( 5060)
SBI証券 1664( 834)
楽天証券 547( 379)
松井証券 297( 297)
マネックス証券 292( 292)
三菱UFJeスマート 177( 133)
フィリップ証券 121( 121)
インタラクティブ証券 86( 86)
バークレイズ証券 59( 59)
JPモルガン証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 20( 20)
日産証券 18( 18)
ゴールドマン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 10( 10)
ドイツ証券 6( 6)
Jトラストグローバル 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 103( 103)
ABNクリアリン証券 87( 87)
楽天証券 61( 41)
フィリップ証券 35( 35)
SBI証券 25( 23)
三菱UFJeスマート 28( 18)
マネックス証券 17( 17)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース