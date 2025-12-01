「若すぎるかな、、」→ 諦めないで！【GU】40・50代に似合う♡「ふわふわアウター」

ふわふわの素材感で、シーズンムードを盛り上げてくれるフェイクファーのアイテム。甘く見えそうで自分には似合わないかも……。そんなミドル世代も、上品な襟付きのアウターならトライしやすそう。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】のフェイクファーブルゾン。コンパクトなショート丈で合わせやすいので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

ビッグカラーが華やかな顔まわりを演出

【GU】「フラッフィーブルゾン」\2,990（税込）

ふんわりとしたフェイクファー素材が、上品に冬ムードを盛り上げてくれるブルゾン。ビッグカラーがアクセントになり、顔まわりが華やかに見えそう。@yoahiru.wさんによると「肌ざわりのよい素材」とのこと。清潔感のあるナチュラルのほか、ダークグレー・ブラウンのトレンドカラーが揃っています。

コーデにメリハリをつけるコンパクトな着丈

コンパクトなショート丈のブルゾンなので、ボリュームのあるパンツとも好相性。ブラウンのパンツにナチュラルカラーのブルゾンを合わせることで、重く見えがちな冬コーデを明るく見せてくれます。ジップを上まで上げれば、首をすっぽりと包んであたたかく着られそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yoahiru.w様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M