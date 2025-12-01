菅田将暉、新作EP『SENSATION CIRCLE』発売決定！“五感”をテーマにした初オールセルフプロデュース作

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

菅田将暉が、2026年1月14日にEP『SENSATION CIRCLE』をリリースすることが決定した。

■“自分の五感とまっすぐ向き合うこと”を目指した

今作は、“五感”を軸に自分表現の内側へ迫った、自身初のオールセルフプロデュースEP。人を愛しいと思う瞬間、傷つく瞬間、ふと救われる瞬間。そのすべての背後で揺れ動く“五感”。“感じること＝生きること”という根源的なテーマを、彼ならではの手触りと鋭さで音に落とし込んだコンセプチュアル作となっている。

収録曲は、M1「Water」（第六感）、M2「Sensation Season」（触覚）、M3「universe」（聴覚）、M4「I’m in shock!!」（味覚）、M5「骸骨は踊る」（嗅覚）、M6「幸せは悪魔のように」（視覚）という、まさに五感＋“第六感”で円環を描くように配置された全6曲。

ソングライティング＆サウンドプロデュースには、菅田将暉LIVEバンドのメンバーであるタイヘイ（Dr）、越智俊介（Ba）、西田修大（Gu）、工藤拓人（Key/オノマトペル）が参加。信頼する音楽仲間たちと共に、今の自分が捉えている感覚や衝動をそのまま作品化した、まさに“完全コンセプト作品”と呼べる内容に仕上がっている。

細部の音、色、言葉。あらゆる要素において“自分の五感とまっすぐ向き合うこと”を目指した『SENSATION CIRCLE』。菅田将暉のアーティストとしての“今”と、その先に広がるあらたな感覚圏を提示する一作となった。

2026年1月24日・25日には、東京ガーデンシアターにてワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』も開催決定。2024年には自身最大規模のアリーナライブを成功させ、アーティストとして次なるステージへと進んだ菅田将暉の音楽を、ぜひこの機会に体感しよう。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

EP『SENSATION CIRCLE』

