「TOPIX先物」手口情報（1日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限2万2718枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万2718枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 22718( 22068)
ABNクリアリン証券 22184( 21661)
バークレイズ証券 8842( 8830)
モルガンMUFG証券 5252( 4814)
ゴールドマン証券 6888( 4448)
JPモルガン証券 4537( 4287)
サスケハナ・ホンコン 2245( 2245)
シティグループ証券 3013( 2078)
みずほ証券 3147( 1567)
ドイツ証券 1491( 1491)
野村証券 1873( 1429)
ビーオブエー証券 950( 950)
BNPパリバ証券 1470( 635)
SBI証券 570( 520)
日産証券 502( 502)
大和証券 797( 491)
UBS証券 563( 351)
SMBC日興証券 420( 307)
広田証券 237( 237)
三菱UFJeスマート 174( 164)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
野村証券 501( 501)
ソシエテジェネラル証券 436( 386)
ABNクリアリン証券 586( 286)
ビーオブエー証券 275( 275)
SBI証券 266( 266)
ゴールドマン証券 227( 227)
シティグループ証券 580( 110)
JPモルガン証券 300( 100)
大和証券 100( 100)
モルガンMUFG証券 90( 90)
日産証券 69( 69)
バークレイズ証券 8( 8)
東海東京証券 7( 7)
みずほ証券 6( 6)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 700( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
